Полицията в Стара Загора издирва 61-годишния Дончо Костадинов от село Мусачево, община Гълъбово. Мъжът е в неизвестност от 17 август, а издирването е обявено по молба на неговите близки, съобщиха от ОДМВР-Стара Загора.

Костадинов е на видима възраст между 60 и 65 години, със слабо телосложение, тъмна коса с челно оплешивяване и леко набола брада. Няма особени отличителни белези.

Когато е видян за последно, мъжът е бил облечен с черно яке и е носел сламена шапка. Със себе си има чанта с дрехи. По информация на полицията той не носи документи за самоличност.

От ОДМВР-Стара Загора призовават всеки, който разполага с информация за местонахождението на 61-годишния мъж, незабавно да се свърже с полицията.

Редактор: Цветина Петкова