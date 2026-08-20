Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви защо, според него, президентът Илияна Йотова не свиква Консултативния съвет за национална сигурност заради заплахите от страна на Иран. Коментарът му дойде по време на посещение в местната структура на партията в Русе.

По думите му причината е, че на КСНС ще стане ясно точно какви са потенциалните рискове за страната ни. „Няколко дни министрите говорят неща, които още повече засилват страховете и съмненията и дават възможност за манипулации”, подчерта той. "На КСНС трябва да извадят реалните заплахи", посочи лидерът на ГЕРБ. Борисов подчерта, че през Австрия разбрал, че от техните служби има сигнали до българските.

Той попита ако няма реална заплаха, то „защо Румен Радев говори днес с НАТО”. „И щом Иван Демерджиев казва, че са взети мерки и е засилена охраната – това засяга тяхната лична охрана. Видях кортежа на Радев във Варна – 10 коли, 40 човека. Във Варна с мен, като премиер преди, имаше две коли", допълни Борисов. Той подчерта, че членовете на кабинета "пазят себе си", но попита какво правят за другите хора.

Изборите за президент

Борисов коментира, че може много да говори против правителството, но предпочита да си гледа партията за местните избори. По отношение на изборите за президент той заяви, че през септември ще говори за кандидатурата на ГЕРБ. „В Поморие, когато Митко Николов седеше до мен, казах, че кандидатът за президент е на масата”, каза още лидерът на ГЕРБ.

Борисов заяви, че е нужно голямо обединение в дясно и силна кандидатура за президент и вицепрезидент

Той индиректно заяви, че няма да се кандидатира з държавен глава. „Три пъти премиер на държавата е предостатъчно. Следващият път ще предложим три нови премиери, от които партията ще си избере”, допълни Борисов.

По думите му Йотова е сериозен кандидат за президент и е опитен човек. "Тя не се издига от партия, от "Прогресивна България", а от инициативен комитет, за да може да събере периферията", смята политикът.

Лидерът на ГЕРБ каза още, че ако в център дясно се сформира инциативен комитет с единна кандидатура, тогава "аз мога да убедя хората в ГЕРБ, че това е правилно, но има още време до септември - ще го направим". Борисов каза, че е имал кандидат за президент и вицепрезидент, които на втори тур са щели да победят. И отново акцентира на името на кмета на Бургас Димитър Николов.

Критика към управлението на правителството и на София

По думите на Борисов управлението на София е „тотален провал”.

По отношение на контрола на цените, той каза, че те са „изпуснати”, а хората са залъгвани с мярката „Кошница с грижа”.

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„Вертикалният газов коридор е важен за Украйна, Молдова, Румъния. Това е печатница за пари за българите. Той е 100% собственост на българите, както и Балкански поток”, каза Борисов. Той коментира сделката с „Боташ”, като я определи като договор, по който страната ни има само задължения и губим 9 милиарда долара.

Борисов е на мнение, че "Прогресивна България" ще се срине. Той определи бюджета на държавата за 2026 г. като "отвратителен".

Лидерът на ГЕРБ отправи критика и към министъра на туризма. Той посочи, че е късно тепърва да се събира браншът за летния сезон, за да се обсъждат проблемите, тъй като той вече отминава.

Позицията спрямо Русия

По отношение на Русия Борисов заяви, че „когато избиваш хора в Украйна и си агресорът, тогава не можем да говорим за президента на Русия, че е наш приятел. И затова сме в коалиция с приятелите на Украйна”. Лидерът на ГЕРБ коментира и руския самолет, който прелетя над България, за да участва в гасенето на пожарите в Сърбия. Той каза, че това „не е проблем, а само повод да се джафкат”. И отбеляза, че важната тема, свързана с войната в Украйна, е как да се помогне на страната.

Според Борисов от „Прогресивна България” се опитват да угодят на всички – и на проруските и на проевропейските ядра, и затова не им се получава. Според него такъв баланс може да се случва в мирни времена.

Той посочи, че в миналото се е срещал със Сергей Лавров, бил е в Кремъл, но тогава е имало добри отношения между Русия и Европа.

Редактор: Цветина Петрова