Българските институции трябва да реагират по-активно на нарастващите рискове за националната сигурност, а президентът да свика Консултативния съвет за национална сигурност. Това заяви в ефира на „Здравей, България” заместник-председателят на Народното събрание и депутат от "Демократична България" Атанас Атанасов. Той коментира информацията за руския самолет, прелетял над България с разрешение на българските власти и кацнал в Ниш с официално обяснение, че ще участва в гасенето на пожари.

„Би трябвало българските институции и на първо място - министърът на транспорта, който, между другото, е бивш шеф на РВД и е наясно с всички тези процедури, да дадат информация, защото има санкции по отношение на Русия и това е недопустимо“, заяви Атанасов.

По думите му ключовият въпрос е защо е било дадено разрешение на самолета да премине през българското въздушно пространство и какви са мотивите за това. Атанасов допусна, че официалната причина за полета може да е свързана с пожарите, но настоя българските специални служби също да дадат информация по случая. „Може да е използвана тази причина за някаква разузнавателна цел“, изтъкна той.

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Той определи като недостатъчна реакцията на българските институции по повод публично разпространената информация за възможни ирански удари по цели в Европа, включително американски обекти. „От над 24 часа е тази заплаха - от Иран към България, и все още няма никаква реакция от президентството“, заяви Атанасов.

Според него рискът за България не бива да бъде нито преувеличаван, нито пренебрегван. Той посочи, че членството на страната в НАТО и възможностите на противовъздушната отбрана намаляват вероятността от пряк ракетен удар, но не изключват други форми на заплаха. „Рисковете не са толкова високи, но те съществуват и българските институции трябва да реагират“, изтъкна Атанасов.

Според него в настоящата ситуация президентът трябва да свика Консултативния съвет за национална сигурност, за да бъде изработена обща политическа позиция и да се набележат конкретни действия. По думите му липсата на ясна реакция от институциите създава условия за спекулации и допълнително напрежение.

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„Трябва да се заяви позиция за защита на българската национална сигурност, защото иначе се получават спекулации през медиите и това нагнетява напрежение и страх у българските граждани“, каза Атанасов.

Той коментира и предстоящите президентски избори и перспективата за издигане на единен кандидат на демократичната общност. По думите му има очакване Андрей Гюров да обяви кандидатурата си. „Това най-вероятно ще се случи в следващите дни“, каза той. И посочи, че вече има подготовка за създаването на инициативен комитет и провеждане на кампания.

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Според заместник-председателя на парламента целта е да бъде мобилизирана проевропейската демократична общност и да бъде избегнато разпиляването на гласове. „Това е единственият вариант да се противостои на тази концентрация на червена власт в България“, заяви Атанасов.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Станимира Шикова