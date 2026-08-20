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С температури до 39 градуса: Жълт код за опасно горещо време в петък
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Прогноза за времето (20.08.2026 - обедна)
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Прогноза за времето (20.08.2026 - сутрешна)
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Краят на август: Започва дълъг горещ период
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Прогноза за времето (19.08.2026 - следобедна)
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Жълт код за опасни горещини в почти цяла България на 20 август
Вижте какво време ни очаква според синоптиците от НИМХ
Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК.Редактор: Никола Тунев
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