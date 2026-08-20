До седмица се очаква решението на Административния съд във Велико Търново по казуса с правомощията на кмета на Горна Оряховица Николай Рашков. Делото беше разгледано днес, след като преди 10 дни заседанието беше отложено заради представен от градоначалника болничен лист.

Съдебното производство започна по жалба на ГЕРБ. До него се стигна, след като Общинската избирателна комисия в Горна Оряховица не успя да вземе решение за предсрочно прекратяване на мандата на Рашков. При гласуването членовете на комисията се разделиха поравно - петима подкрепиха предложението и петима гласуваха против.

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Кметът се яви лично на днешното заседание, но не направи изявление нито пред съда, нито пред медиите.

Защитата на Рашков поиска като свидетели да бъдат разпитани двама членове на ОИК, които са гласували против прекратяването на мандата му. Съдът обаче не уважи искането.

Снимка: Мартин Георгиев, NOVA

Към материалите по делото бяха приобщени документите от Общинската избирателна комисия и Комисията за противодействие на корупцията, както и актове на Върховния административен съд и Административния съд във Велико Търново, свързани с установения конфликт на интереси, който стои в основата на спора.

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Междувременно около 50 души се събраха пред Съдебната палата във Велико Търново на демонстрация в подкрепа на Рашков. Те скандираха „Искаме си кмета“. Поддръжниците му не бяха допуснати в съдебната зала. Като причини бяха посочени ограниченият ѝ капацитет, както и подаден по-рано през деня сигнал за бомба в сградата.

Съдът трябва да се произнесе в законовия седемдневен срок. Решението ще може да бъде оспорено пред Върховния административен съд, като срокът за обжалване също е едноседмичен.