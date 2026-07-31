Разследването за предполагаемо незаконно подслушване в сградата на Община Горна Оряховица набира скорост, след като прокуратурата започна досъдебно производство по сигнал за открито подслушвателно устройство в кабинет на общински служители. По случая вече са разпитани над 50 свидетели, сред които и кметът Николай Рашков. Предстои изготвянето на технически, видеотехнически и аудиотехнически експертизи. Случаят се развива на фона на очакваното произнасяне за отстраняването на Рашков от поста заради установен конфликт на интереси.

Още в началото на мандата през 2023 г. в кабинета на председателя на Общинския съвет Огнян Стоянов също било открито устройство за подслушване, но тогава сигнал до разследващите органи не е подаван, разкри той в ефира на „Здравей, България“.

Разследват незаконно подслушване на служители в Oбщина Горна Оряховица

По думите му, само седмица след като той и кметът Николай Рашков встъпили в длъжност, възложили на лицензирана фирма проверка на няколко помещения в сградата на общината. Тогава в кабинета на Стоянов било открито устройство, монтирано в електрически разклонител. „В него беше включен компютърът ми“, заяви той.

По думите му устройството представлявало микрофон със SIM карта, чрез която записите можело да бъдат предавани към мобилен телефон. Стоянов посочи, че при направената тогава проверка било установено на чие име е регистрирана картата. „Мисля, че беше на жена, която живее в село в Община Стражица и няма нищо общо с общината. Това не учуди никого“, каза председателят на Общинския съвет.

„По този случай не съм подавал сигнал, тъй като това беше в самото начало на мандата ми. Според мен това устройство най-вероятно беше наследство от старото управление“, коментира Стоянов.

По отношение на настоящото разследване той заяви, че не разполага с повече информация от публично известната и не е бил разпитван като свидетел. „Това, което ми прави впечатление, е, че за разлика от устройството, което беше открито от специализирана фирма през 2023 г., в този случай самите служители са занесли устройството в някаква служба. Не знам дали към МВР, или към разследващи органи и не знам доколко е достоверно. Нека разследващите да си свършат работата“, каза още той.

Стоянов потвърди, че познава служителките, работили в кабинета, откъдето е подаден настоящият сигнал за подслушване. По думите му те вече не са част от общинската администрация, след като Общинският съвет е одобрил новата ѝ структура по предложение на кмета. „Те вече не са служители на общината вследствие на промяната в структурата на общинската администрация. Ние като Общински съвет гласуваме структурата, дирекциите и броя на служителите. Кои хора ще останат да работят е преценка на кмета“, обясни председателят на Общинския съвет.

Настоящото разследване започна след сигнал на бивша общинска служителка, която твърди, че в кабинета ѝ е било открито подслушвателно устройство. По случая вече са назначени няколко експертизи, а прокуратурата проверява кой е поставил устройството, кога е било монтирано и с каква цел.

Разследването се развива на фона на политическото напрежение в Горна Оряховица. Очаква се Общинската избирателна комисия да разгледа решението на Върховния административен съд, с което е потвърдено наличието на конфликт на интереси при кмета Николай Рашков. Казусът е свързан с договори за общински земи, подписани след встъпването му в длъжност по процедура, в която той участвал още преди да стане кмет. Ако комисията прекрати предсрочно пълномощията му, в общината ще трябва да бъдат насрочени нови избори за кмет.

Повече по темата гледайте във видеото.