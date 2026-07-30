Окръжната прокуратура във Велико Търново води мащабно разследване за незаконно подслушване на служители в сградата на Община Горна Оряховица. То започнало след сигнал, подаден преди няколко месеца от служители в общинската администрация, които открили подслушвателни устройства („бръмбари“), монтирани в кабинетите им.

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От администрацията признаха, че преди 3 години за първи път са намерили подслушвателно устройство. "Още в началото на мандата - през 2023 година, нашият екип се натъкна на нещо в кабинета на председателя на общински съвет, което ни накара да се обърнем към лицензирана фирма. Впоследствие бе установено наличие на записващо устройство. Имаме протокол за извършените действия на лицензираната организация, както и имената на собственика на SIM картата, която беше поставена във въпросното устройство. Решихме, че няма да сигнализираме и няма да скандализираме обществото", разказа секретарят на Община Горна Оряховица Габриела Шилкова.

Над 50 са разпитаните свидетели по досъдебното производство, сред тях - и кметът Николай Рашков, ръководни фигури и служители от общинската администрация. Основната цел на разследващите е да установят кой и по чие нареждане е поставил устройствата, кога и по какъв начин е осигурен достъп до кабинетите, както и с каква цел е събирана информация.

Делото се води срещу неизвестен извършител и все още няма официално привлечен като обвиняем.

Уволнения под формата на „оптимизация на персонала“

Около казуса се зароди допълнително напрежение заради последвалите кадрови промени в институцията. Служителките, открили подслушвателните устройства и подали сигнала, вече не са част от екипа на общината. Те са напуснали „по взаимно съгласие“. Като официален аргумент от страна на общинското ръководство е изтъкната „оптимизация на персонала“. Случаят предизвикал сериозен отзвук и недоволство сред работещите в общинската администрация.

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От Районната прокуратура във Велико Търново потвърдиха, че процесуално-следствените действия продължават и се изясняват всички обстоятелства около незаконното СРС-подслушване в местната администрация. "Сигналът е от един човек, но може да касае повече. В хода на това производство са разпитани множество свидетели до момента. Назначени са няколко технически експертизи, които не са изготвени още. Води се по фактите, че в определен кабинет в Община Горна Оряховица е намерено такова устройство", заяви говорителят на Районна прокуратура Велико Търново Тотко Тотев.

Според закона "този, който без надлежно разрешение, което се изисква по закон, използва, продава или държи специално техническо средство, предназначено за негласно събиране на информация, се наказва с лишаване от свобода, от една до шест години".

Всичко това идва на фона на очакваното отстраняване в петък на кмета Николай Рашков заради конфликт на интереси.