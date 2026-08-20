Националната кардиологична болница вече разполага с нова медицинска апаратура, с която да помага на най-малките пациенти. Средставата за закупуването ѝ бяха събрани по време на благотворителен концерт в началото на май.

Д-р Стоян Лазаров обясни, че при много малките пациенти, които тежат в порядъка на няколкостотин грама, прецизността при вкарване на медикаменти и храна е изключително важна. А тази апаратура позволява на лекарите да го дозират в минималните количества, които са важни за новородените.

Новата техника ще бъде въведена в употреба още от петък.

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Основната задача на новата апаратура ще е да улесни и транспортирането на малките пациенти между операционната, реанимацията и другите звена и отделения.

Благотворителен концерт в подкрепа на Клиниката по детска кардиология

Началникът на сектор Дейност по „Детска кардиоанестезия“ д-р Здравко Беров коментира, че апартурата много ще облекчи работата на анестезиолозите.”

В националната кардиологична болнциа годишни се извършват около 220 детски сърдечни операции според специалистите. Детските клиники обаче имат нужда и от друга специализирана апаратура.

Стопадър: NOVA

Д-р Беров коментира, че в имат нужда още от нови кувьози за малките бебета, които да бъдат напълно закрити. "Вчера имахме едно детенце, което оперирахме – 400 грама – и нямахме подходящ кувьоз", допълни той.

От болницата изразяват благодарност към всички, които са подкрепили каузата. За директора на лечебното заведение Д-р Красимир Джинсов обаче най-ценният ресурс остават медицинските специалисти. „Новата медицинска техника е важна за болницата, защото ни помага да предоставяме по-добра и съвременна медицинска помощ. Но нашето най-голямо богатство си остават лекарите, медицинските ни сестри и всичките ни екипи, които ежедневно, със своята човечност, съпричастност и професионализъм, са до пациентите и именно те със своя труд превръщат постиженията на технологиите в спасени животи", споделя той.

Стойността на дарението е около 20 хиляди евро. Организаторът на благотворителната инициатива обмисля и следващо събитие с цел да бъде осигурена още медицинска апаратура.

Стажант-репортер: Ивайла Върбанова

Редактор: Цветина Петрова