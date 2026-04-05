На 9 май в НДК ще се проведе благотворителен концерт в подкрепа на Клиниката по детска кардиология към Националната кардиологична болница. Средствата от събитието ще бъдат използвани за купуването на медицинска апаратура за лечението на деца със сърдечни заболявания.

"Статистиката в България показва, че всяка година около 200-250 деца имат нужда от интервенционално лечение – било то процедура или кардиохирургична операция", заяви изпълнителният директор на Националната кардиологична болница Красимир Джинсов.

По думите на детския кардиолог д-р Любомир Димитров спецификата на работата в детската кардиология изисква много близко сътрудничество и добър синхрон между кардиолозите и хирурзите.

Основният изпълнител на концерта ще бъде сръбската звезда Мирослав Илич, който посети болницата в подкрепа на каузата и ще се включи в събитието напълно безвъзмездно. "Емпатията е любов, която трябва да се събуди. Вярвам, че музиката е лековита и може да ни съхрани. Децата са нашето бъдеще и затова трябва да им обръщаме внимание и да им даваме повече грижа", заяви певецът.

На сцената ще бъде и българският изпълнител Яни Янев.