Фондация „Денислав Тодоров“ продължава мисията си да подкрепя млади артисти в България чрез благотворителни инициативи. Кулминацията на тазгодишното издание ще бъде концертът на финалистите, който ще се проведе на 24 януари от 18:30 ч. в зала 11 на НДК, а публиката ще има решаващата дума при избора на победител.

Събитието е посветено на паметта на артистът Денислав Тодоров, който на тази дата е трябвало да навърши 26 години. Идеята за концертите се ражда от ежегодните събирания на негови приятели, които първоначално отбелязвали рождения му ден с музика и спомени, а с времето превърнали инициативата в по-голямо събитие с обществена кауза.

Предстои първото имерсивно музикално събитие у нас

Победителят, избран от публиката, ще получи възможност да запише своята песен в студио, както беше направено и при първото издание на конкурса.

Специален гост на концерта ще бъде Жаклин Таракчи, а в журито влизат утвърдени имена от музикалната сцена. Посланието на фондацията остава непроменено – „прави добро и предай нататък“, с цел да се изгради общност от млади, активни и подкрепящи се артисти.