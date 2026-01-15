Предстои първото имерсивно музикално събитие у нас

На 17 януари в "Топлоцентрала" – София ще се състои първото имерсивно аудио музикално събитие в България, което ще превърне концерта в пълно многосетивно преживяване. Проектът съчетава музика, пространство и светлина в нов формат, непознат досега за българската музикална сцена.

Ще се срещнат Иван Шопов, Кармен Ризо, групата The Science и редица международни артисти. Вместо традиционното озвучаване с две колони, звукът ще бъде разпределен през седемточкова аудиосистема, която поставя публиката в центъра на музикалното преживяване и позволява пълно потапяне в звука.

Световноизвестният челист Hauser: Най-важна за мен е силната ми връзка с публиката

По време на събитието ще бъде представен на живо новият албум „Sending Into Silence“, създаден от Иван Шопов в колаборация с Кармен Ризо, с участието на нови български гласове, дирижирани от Георги Петков, и с голям хор на сцената. Проектът ще бъде изпълнен в имерсивен формат за първи път, включително и за самите музиканти.

Събитието ще има и силен визуален акцент с участието на артисти от Холандия, Германия и Индия, както и скулптори от Филип и Акупсон, които ще представят специално подготвени дървени инсталации. Организаторите обещават уникално преживяване за сетивата, което поставя началото на нова посока за музикалните събития у нас.

Редактор: Ралица Атанасова