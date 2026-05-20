Часове след като грабна трофея за най-добра песен на Европа за 2026 година, DARA направи нещо, което разпали социалните мрежи и създаде истинска вълна от подкрепа отвъд границите на България.

„Хей, хора! Може ли да ми направите услуга. Аз наистина искам да запиша песен с тези легенди. Тагнете ме в коментарите под това видео, за да може шансът ми да се увеличи“. Това написа DARA в свое стори, качено малко след завръщането ѝ от Виена. Публикацията съдържаше клип на изпълнение на Fred Again, Underworld и Mike Skinner - водещи имена във всички световни класации за електро и хаус музика. Лайв изпълнението е качено преди около два месеца и вече има над 700 хиляди харесвания.

Посланието на DARA отприщи лавина от реакции. За по-малко от денонощие под публикацията на Fred Again, с който българската звезда мечтае да работи, се появиха над 20 хиляди коментара. Огромна част от тях бяха от българи, които масово тагваха певицата и настояваха за бъдещ съвместен проект.

Сред коментиралите имаше не само фенове, но и музиканти, актьори, инфлуенсъри и популярни лица от българската културна сцена. Включи се и кметът на София Васил Терзиев, който призова британските изпълнители да обърнат внимание на DARA. Писаха още Михаела Филева - един от артистите, които също се бореха за правото да представят България на „Евровизия“, латвийската изпълнителка Лиене Атвара Стърмане, както и Евангелия, която участва в гръцката селекция.

По време на официалното ѝ порещане в София във вторник DARA отново призова британските звезди да работят заедно. Пред хилядите фенове, събрали се на площад "Княз Александът I", певицата вдигна плакат с надпис "Fred Again, let's collab". Сподели пред публиката, че много иска въпросната колаборация, помоли всички да развеят българския флаг и каза: "Здравей, Фред! Аз съм DARA от България и искам да те попитам нещо". Молбата ѝ беше изписана на постера.

Зад сценичното име Фред Агейн стои Фредерик Гибсън или човекът, който в последните години буквално преобърна начина, по който звучи модерната електро музика.

Още като тийнейджър той попада в студиото на легендарния Брайън Ино. Там 16-годишният Фред се озовава сред музиканти, експериментатори и артисти. Той работи по песни на някои от най-големите звезди в индустрията, сред които Ед Шийрън, Деми Ловато, Skrillex, Джордж Езра и още десетки други.

През 2020 г. печели наградата Producer of the Year на BRIT Awards и се превръща в най-младия носител на отличието. Но истинският му пробив идва малко по-късно - през 2022 г., след проекта Actual Life с неговият Boiler Room сет в Лондон. Видео от участието обикаля света и се превръща в едно от най-гледаните DJ изпълнения в историята. Следват участия на фестивала „Коачела“ - едно от най-големите и престижни музикални и арт събития в света, представления в "Медисън Скуеър Гардън" в Ню Йорк, на фестивала в Гластънбъри, Англия. А колаборациите му със Skrillex и Four Tet се превръщат в най-обсъжданите музикални събития в света на електронната музика.

Защо точно Фред Агейн?

За мнозина изборът на DARA изглежда напълно логичен. През последните години българската изпълнителка постепенно започна да разширява звученето си отвъд класическия поп и все по-често можем да чуем в хитовете ѝ елементи от електро и хаус жанра. Примери за такива нейни песни са "Онче бонче" и "Змия".

Преди дни българската изпълнителка донесе първата победа от “Евровизия” за балканска държава от 19 години насам, като успя да спечели убедително както зрителския вот, така и този на журито.

Редактор: Ралица Атанасова