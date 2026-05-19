Председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров предлага победителката в конкурса „Евровизия“ 2026 – DARA, да бъде удостоена със званието „Почетен гражданин на София“, а компанията, която я продуцира „Вирджиния Рекърдс“ да получи отличието „Почетен знак на Столичната община“.

„Това признание се явява напълно заслужено предвид изключителния принос на DARA и целия екип към съвременната ни култура, обогатяването на музикалния живот у нас и огромната им роля за издигането на международния престиж на столицата и страната ни. Победата на DARA е огромен шанс за нас като столица да бъдем домакини на „Евровизия“ 2027, което съвпада и с 20-годишнината от присъединяването на България в Европейския съюз. Безспорно това ще бъде един голям празник, за който ние като община трябва да се подготвим и да работим активно с всички институции“, посочва Петров.

По думите му това ще бъде възможност за София да посрещне хиляди туристи и делегации, които ще подкрепят местния бизнес, хотелиерството и ресторантьорството.

„Инвестициите и модернизацията ще оставят траен отпечатък върху градската среда на София и не на последно място - милиони зрители пред екраните ще се запознаят с богатото културно-историческо наследство на нашата столица. Няма да преувелича ако кажа, че всичко това е благодарение на таланта, труда и упоритостта на DARA и именно затова най-малкото, което ние можем да направим за нея е да й се отблагодарим с това отличие“, коментира още Цветомир Петров.

Очаква се предложенията да бъдат разгледани и приети от Столичния общински съвет на заседанието на 28 май.

