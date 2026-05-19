Великобритания получи доставки на антивирусния лекарствен препарат „Фавипиравир“ от Япония. Това е част от мерките в отговор на смъртоносна епидемия от хантавирус, свързана с круизния кораб „Хондиус“, съобщи в понеделник Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство.

Тя посочва, че лекарството е все още е в експериментален стадий за лечение на хантавирус, и че доставките ще подсилят вариантите за лечение, въпреки че рискът от по-широко разпространение във Великобритания остава много нисък. Нито агенцията, нито японските власти разкриха подробности за броя на дозите, доставени на Великобритания.

Луксозният круизен кораб, който е в центъра на епидемията, акостира в понеделник в холандското пристанище Ротердам, където властите свалиха членове на екипажа и медицински персонал. Трима души са починали от осем потвърдени случая и два вероятни случая, свързани с кораба.

Няма специфично лечение за хантавируса, който се разпространява предимно чрез гризачи, но в редки случаи може да се предава между хора след продължителен и близък контакт. Лечението обикновено се състои в поддържаща терапия, като почивка и прием на течности, а някои пациенти може да се нуждаят от дихателна подкрепа. В Япония „Фавипиравир“ се продава под търговското наименование Avigan от подразделение на Fujifilm, като спешно лекарство за нови или повторно появяващи се грипни вируси.

Лекарството, което действа чрез блокиране на ключов ензим, необходим на много вируси за размножаване, не е одобрено за употреба в ЕС и Обединеното кралство. Употребата на „Фавипиравир“ при хантавирус обикновено се счита за експериментална или хуманитарна, а не за стандартно лечение и най-вероятно се използва за ранно лечение на тежки инфекции, споделя пред Ройтерс Пийт Маас, вирусолог от университета в белгийския град Льовен.

Той твърди, че досегашните доказателства произтичат единствено от лабораторни и експериментални изследвания върху животни, като липсват убедителни данни от клинични изпитвания върху хора, които да показват, че лекарството действа срещу хантавируса. Няма международно утвърден клиничен протокол, който да препоръчва рутинното му приложение при хантавирус.

Епидемията е свързана с по-рядко срещания тип хантавирус, наречен „вирусът на Андите“, който е единственият щам, за който е известно, че се разпространява между хората, макар и обикновено само след близък и продължителен контакт. Представители на Световната здравна организация заявиха, че не са идентифицирали промени, които биха направили вируса по-заразен или по-тежък, и че епидемията не представлява заплаха за пандемия.