Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) днес съобщи, че е била информирана от Обединените арабски емирства, че е възстановено външното електрозахранване на третия блок на атомната електроцентрала "Барака" след удар с дрон в неделя, предаде "Ройтерс".

Атаката с безпилотния летателен апарат причини пожар в електрически генератор извън вътрешния периметър на АЕЦ “Барака”. Властите потвърдиха, че нивото на безопасност не е било нарушено и няма изтичане на радиоактивни материали.

