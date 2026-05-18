Властите потвърдиха, че няма изтичане на радиоактивни материали

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) днес съобщи, че е била информирана от Обединените арабски емирства, че е възстановено външното електрозахранване на третия блок на атомната електроцентрала "Барака" след удар с дрон в неделя, предаде "Ройтерс".

Атаката с безпилотния летателен апарат причини пожар в електрически генератор извън вътрешния периметър на АЕЦ “Барака”.  Властите потвърдиха, че нивото на безопасност не е било нарушено и няма изтичане на радиоактивни материали. 

Редактор: Станимира Шикова
Източник: Валерия Динкова, БТА

