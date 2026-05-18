Върховният административен съд окончателно отмени дерогацията на “ТЕЦ Марица Изток - 2”, свързана с екологичните норми за замърсяване със серен диоксид. Решението идва след поредица от дела, заведени от “За земята - достъп до правосъдие”, и е окончателно, съобщиха от съда.

Върховните магистрати оставят в сила решение на Административния съд в Стара Загора, с което е отменено решение на Изпълнителната агенция по околна среда от декември 2018 г. То е позволявало на държавната въглищна централа да работи при отклонение от европейските екологични стандарти.

Според ВАС решението за дерогацията е незаконосъобразно, тъй като не е направена цялостна оценка на натрупващия се ефект от замърсяването, не са отчетени всички научни данни и е допуснато противоречие с плана за качеството на въздуха на община Гълъбово. Съдът приема още, че не са изпълнени условията по европейското законодателство за предоставяне на подобно изключение. От съда посочват, че решението е съобразено и с постановление на Съд на Европейския съюз по делото, след отправено преюдициално запитване.

Случаят премина през няколко съдебни инстанции през последните години. През 2023 г. ВАС върна делото за ново разглеждане заради процесуални нарушения, след като първоначално жалбата на екологичното сдружение беше отхвърлена от Административния съд в Стара Загора.

