Миналата седмица герои от разследванията на Вероника Димитрова в рубриката „По следите“ Георги Янев - Джеймса и нотариусът с отнети права Борис Янков бяха задържани при акция на СДВР срещу имотни измами, проведена в София. Джеймса е добре познат на зрителите на NOVA от разследване през 2020 г., което разкри имотна измама, свързана с наследството на възрастна, самотно живееща жена. Темата коментира адвокат Деян Драгиев в Обедния информационен блок по NOVA NEWS.

"Основните правни механизми, по които престъпните групи успяват да измамят хората, са няколко. Това е една поредица от действия, които много често включват извършване на престъпление. Други начини са създаване на връзка с дадено лице, което да се разпореди със своето имущество. Често документите се фалшифицират, а в последно време те съставят нотариален акт, който не е за прехвърляне на имота, а за владеенето му", коментира Драгиев.

Кой е Георги Янев – Джеймса, който стана герой в разследвания на Вероника Димитрова в "По следите"

Адвокатът коментира и връщането на откраднат имот. "Чрез водене на съответните искове, които позволява "Гражданското право", може да се върне при наследниците", заяви той.

Целия разговор гледайте във видеото

Редактор: Никола Тунев