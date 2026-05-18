След сигнал на Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС), митнически служители на пункт „Капитан Андреево” задържаха близо 48 кг кокаин на стойност над 4,4 млн. евро.

На 15 май, след получена оперативна информация от ДАНС, митническите служители извършват проверка на товарна композиция, състояща се от влекач и полуремарке с датски транзитни номера. Камионът, пътуващ от Белгия през България за Турция, е бил оставен на паркинг в граничния район.

Снимка: Пресцентърът на Прокуратурата на Република България

При проверката върху резервоара на влекача са открити четири сака, съдържащи общо 43 пакета с бяло прахообразно вещество. При извършения полеви наркотест се установява, че веществото реагира на кокаин. Брутното тегло на задържания наркотик е близо 48 кг, а точната му стойност възлиза на 4 409 278 евро по цени за нуждите на съдебната система.

Досъдебното производство е образувано от разследващ митнически инспектор и се води под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково.

