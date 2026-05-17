Софийска районна прокуратура повдигна обвинение и задържа за срок до 72 часа мъжа, стрелял в столичния ж.к. „Надежда“ на 15 май.

При обиск у него бяха открити няколко оръжия.

Припомняме, че случаят е от вечерните часове на петък , малко след 20:00 ч., когато на телефон 112 е подаден сигнал за възникнал скандал в района. Спорът е избухнал заради паркомясто между двама български граждани и двама граждани на Нидерландия, като впоследствие е ескалирал до физическа саморазправа и стрелба. На място незабавно бяха изпратени екипи на СДВР и Спешна помощ. При инцидента са пострадали двама души - 36-годишен нидерландски гражданин и 30-годишна българка. Жената е била ранена в областта на шията, а мъжът е с травма на ръката и съмнения за счупени пръсти.

Редактор: Дарина Методиева