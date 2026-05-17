DARA кацна на летище „Васил Левски“ в София с полет от Виена часове след историческата победа на страната ни в конкурса „Евровизия“. Стотици фенове, близки и журналисти се събраха, за да посрещнат изпълнителката, донесла първия триумф за България в музикалната надпревара.

„Нося нещо много специално на моите фенове, много съм изморена, но и много щастлива. Благодаря на всички, които са тук. Нямам търпение да се потопя в любовта на хората и да запазя момента за цял живот. Да се насладя и да канализирам правилно цялата тази енергия. Това беше първата крачка, но има още какво да градим за българското изкуство и музика. „Евровизия“ е началото на моята интернационална кариера, оттук насетне има още какво да се покорява. Всичко тепърва започва“, заяви тя на слизане от самолета.

„Следващата година се навършват 20 години от влизането на България в Европейския съюз, а DARA ни донесе и домакинство на „Евровизия”. Виждам, че вече има наддавания къде точно у нас ще се проведе конкурсът. Благодарим ти, DARA!”, каза генералният директор на БНТ Милена Милотинова от летището в София.

Самолетът на DARA беше посрещнат с водни салюти, което е тържествен авиационен ритуал, при който две противопожарни или специализирани летищни коли изстрелват мощни струи вода във въздуха, образувайки арка, през която самолетът преминава след кацане. Това е знак на уважение, признание и празничност. След кацане самолетът рулира по пистата, а от двете му страни пожарни автомобили създават водна „арка“. Самолетът минава под нея бавно – това е самият „воден салют“.

Традицията идва от пожарните служби в авиацията и с времето се превръща в международен символ на чест и уважение – нещо като „воден поклон“ към екипажа и пътниците.

