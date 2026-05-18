В ход е сравнително дълъг период с неустойчива метеорологична обстановка от пролетно-летен тип - интензивни валежи, гръмотевични бури и градушки.

В понеделник облачността ще започне да се разкъсва, по-късно в Северна България. Денят ще е преобладаващо слънчев с малко изключения. Отново ще превали, но почти само в планините. По подобен начин ще премине и вторник, но валежите в Рило-Родопската област и в крайния Североизток ще са по-интензивни и с гръмотевици.

От сряда до неделя неустойчивостта ще е висока. Във всеки от дните ще има кратки, временно интензивни дъждове с гръмотевични процеси и риск от градушки. Явленията ще покрият почти цялата страна.

Не се очакват температурни аномалии. Първата половина на седмицата ще е сравнително по-хладна сутрин с температури в котловините на Западна България до 5-6 градуса. В следобедите през целия период обаче термометрите ще се движат най-често между 20 и 25 градуса.

Последната седмица на май ще запази динамичния облик на пролетта. Дневният ход на времето ще е с възможни разкъсвания на облаците в часовете преди обяд и с бързо развитие на гръмотевични процеси след това. Остава висок и потенциалът за градушки.

До края на месеца няма да има и особено движение в температурите - по-често пиковете в топлите часове ще са от 18 до 13-25 градуса.