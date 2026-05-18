Исторически триумф за страната ни на "Евровизия". Втори ден светът говори за България! DARA покори най-големия песенен конкурс с песента "Бангаранга".

Зрелищният спектакъл продължи повече от 4 часа. DARA показа безапелационно надмощие с цели 516 точки. Тя плени сърцата както на журито, така и на зрителите. Певицата кацна от Виена снощи на летище "Васил Левски", където беше посрещната бурно. На летището бяха и министърът на културата Евтим Милошев, както и кметът на столицата Васил Терзиев.

DARA кацна на летище „Васил Левски“, посрещнаха я с водни салюти. Стотици изпълниха Терминал 2 под звуците на „Бангаранга“ (ВИДЕО+СНИМКИ)

Официалната церемония по посрещането на първата българска победителка в песенния конкурс "Евровизия" ще се проведе във вторник от 18 часа на площад "Батенберг".

Редактор: Дарина Методиева