Четири съоръжения у нас преливат
Четири язовира у нас преливат показват данните от Ежедневния бюлетин за състоянието на водите, който Министерството на околната среда и водите публикува ежедневно на интернет сайта си. Каква е ситуацията в един от тях - "Пчелина", Пернишко.
За голяма част от язовирите преливането е напълно нормален, предвиден и дори задължителен процес, тъй като през тях минават реки. Ако язовирът не прелива, това би означавало, че има проблем с дебита на захранващата го река. Ако се разходите до язовир „Пчелина“, ще видите, че река Струма буквално минава през него. От югоизток реката се влива, а след това изтича откъм стената му в югозападна посока. Това причинява постоянно преливане на язовира.
"В опашката на язовира се вливат водите на река Струма. Не е възможно язовирът да не прелива – той прелива всеки ден", казва инж. Венета Стоева от "Напоителни системи".
Данните в момента по никакъв начин не са притеснителни. Напротив – те са много далеч от драматични нива.
"Преливникът е оразмерен за нормален режим на експлоатация за 700 кубични метра в секунда преливни водни количества, а в извънредни ситуации – за 1275 кубични метра в секунда", казва още тя. "Само за сравнение, тъй като ежедневно правим баланс на язовира, към днешна дата това са 7 кубични метра в секунда, тоест 100 пъти по-малко от изчисленото", допълва още тя.
Язовир „Александър Стамболийски“ прелива след пороите
Язовирът е под непрекъснат мониторинг. Наблюдават се нивото му, количеството валежи, както и състоянието на язовирната стена.
"Освен това два пъти в годината се прави проверка на язовирната стена, като протоколите завършват със заключение, че язовирът е в изправно състояние", допълва експертът.
Именно заради принципа на язовира и на практика неизбежното му преливане, снеготопенето също не е притеснителен фактор, макар че неминуемо покачва нивото.
МОСВ: Някои от язовирите са пълни на 99% от обема си
"За миналата година мога да кажа, че максималното преливно водно количество, тоест водните маси, които излизат от преливника, бяха между 32 и 33 кубични метра в секунда. Нак казвам – 700 кубични метра е изчисленият капацитет на преливника", допълва още Стоева..
