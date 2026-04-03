Язовир „Александър Стамболийски“ достигна критичното си ниво след обилните валежи и в момента прелива със 7 куб. метра в секунда.

„Водоемът е под наблюдение. Няма причинени щети и опасност за хора и земеделски земи“, увери областният управител на Велико Търново Валентин Михайлов. Той подчерта, че е в непрекъсната връзка с всички отговорни институции, които следят ситуацията с водоема.

Три язовира у нас преливат

Нивото на язовир „Йовковци“ също се е покачило и е достигнало 83,18% от полезния си обем.

Река Янтра се е вдигнала на 3,54 см, но се очаква спад. Причината - водите на река Белица, която се влива в Янтра, спадат с 40 см.