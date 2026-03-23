Язовирите у нас са пълни на 74% от обема си. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на околната среда и водите.

Със 100% запълване е язовир „Асеновец", а с над 90% са язовирите „Среченска бара", „Камчия", „Ясна поляна", „Боровица", „Студена", „Домлян", „Пчелина" и „Кричим". Преливат „Асеновец", „Пчелина" и „Панчарево". Превантивно изпускане за осигуряване на свободни обеми се извършва при язовирите „Студена", „Тракиец" и „Ахелой", съобщиха от МОСВ.

Днес и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения. В резултат на валежите днес и в следобедните часове на 24 март на места в Черноморския и Източнобеломорския басейн се очакват краткотрайни повишения на речните нива. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

След валежите през зимата: Големите язовири в България са пълни

Министерството на околната среда и водите напомня на местните власти да прилагат предвидените мерки в Плановете за управление на риска от наводнения 2022-2027 г. и да следят актуалната хидрометеорологична информация и прогнозите за опасни явления, публикувани на официалната страница на министерството.

МОСВ управлява водния ресурс в 52 значими и комплексни язовира

Редактор: Никола Тунев