Районната прокуратура в Перник е обвинила и задържала 33-годишен мъж за държане на голямо количество нелегални цигари.

При полицейска операция на ГДБОП на автомагистрала „Струма“, в района на Перник, е спрян и проверен товарен камион с ремарке. В него са открити около 150 000 кутии цигари без български акцизен бандерол - необходимият държавен знак, който удостоверява, че акцизът е платен.

Цигарите са били разпределени в 300 кашона и са иззети от органите на реда.

След проверката 33-годишният шофьор е бил привлечен като обвиняем за държане на акцизни стоки в особено големи размери без бандерол - престъпление по Наказателния кодекс.

По разследването се проверява откъде са цигарите, как са били придобити и дали има и други замесени лица. Мъжът е задържан за срок до 72 часа, а прокуратурата ще поиска от съда той да остане в ареста до приключване на делото.

