В студиото на „Събуди се“ влиза носителят на титлата „Най-добър звезден готвач на България“ в Hell’s Kitchen 8 Евгени Генчев. Пианистът и музикален виртуоз преоткри таланта си на кулинар и превърна готвенето във форма на изкуство. Победителят разказва, че напрежението на финала е било огромно и дори не успял да се зарадва, но по-късно като гледа записа пуска емоционални сълзи. Благодари на зрителите и на феновете си за подкрепата през целия сезон 8 на кулинарното риалити.

„Влязох спонтанно като участник в предаването и не съм си представял, че ще стигна толкова далеч и ще успея да пренапиша историята. За първи път единодушно се печели титлата – звезден кулинар“, признава музикантът

Той беше сред малцината, които преминаха през всички предизвикателства в шоуто без скандали. През цялото време, въпреки многото темпераменти и различната комуникация в отборите, той се опитва да балансира. Трудно би отсъдил за постъпките на участниците, а всички са събрани в Hell’s Kitchen, за да се забавляват и развиват.

Въпреки натовареността си в кариерата, Евгени не спира да попива от всичко, което забелязва около себе си. Осъзнава, че опита му в началото не е на ресторантьорско ниво, затова се опитва бърза да вдигне летвата пред себе си. „Открих изкуството на кулинарията като още едно изразно средство“, признава той.

Евгени разказва, че майка му винаги е била Кралицата на кухнята в дома им, но като студент в Лондон, гладът е този, който го принуждава да започне да сам готви.

„Учудих се, че успях да сготвя всички меса и риби, като ги овкуся и то интуитивно. Има огромни очаквания към мен и всички приятели ме питат кога ще готвя и то чрез презентация многопластово меню, което да разкажа. Освен спектакъла „Валсът на розите“, който играем на 27 май в София и поставката „Беладона“ в Театър на българската армия, исках да направя нещо солово, като „Кухнята на музиката“. Спектакълът ще бъде на 20 юни във Военния клуб в София и в него ще пречупя кухнята през музиката. Вярвам, че публиката реагира на искреността. В работата си влагам сърцето си, емоцията, старанието си и в концертите се опитвам да оставя едно уникално усещане в хората, и да ги заредя. Аз съм комуникатор като артист и кулинарията е още едно изразно средство, което е прекрасно да използвам“, признава пианистът.

