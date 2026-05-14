Победителят от звездния отбор в осмия сезон на Hell’s Kitchen - маестро Евгени Генчев гостува в подкаста Кухнята след Ада в специален разговор, който събира двама победители в една кухня. Заедно със Станислав Иванов, победител в сезон 5, двамата говорят за пътя към върха, цената на успеха и пресечната точка между музиката и кулинарията.

Евгени споделя, че влиза в кулинарната надпревара подготвен - с часове, прекарани в кухнята, и с ясното съзнание, че трябва да се докаже извън зоната си на комфорт. Въпреки това признава, че реалността вътре е различна - динамика, с огромна доза напрежение и постоянен шум, който е трябвало да овладее по свой начин. За него ключът е бил в концентрацията - умението да изолира излишното и да остане фокусиран върху това, което създава.

Той определя участието си като процес на преоткриване - не просто на готвенето като умение, а като форма на изкуство. След края на формата Евгени е категоричен, че ще продължи да развива кулинарната си страст и ще я съчетава с музиката - две различни сцени, които според него носят една и съща емоция.

В епизода той приготвя десерт със силна символика - любовта, която стои зад всяко изкуство. Именно емоцията е това, което движи както музиканта, така и готвача в него.

Евгени разказва за началото си - пианото влиза в живота му още на 8-годишна възраст, а пътят му преминава през периоди на съмнение, лишения и крайна отдаденост. Имало е моменти, в които е свирил по 15-16 часа всеки ден, както и такива, в които е оставал без работа. За него именно тези крайности изграждат характера.

Темата за болката като двигател присъства осезаемо в разговора. Евгени вярва, че трудните моменти могат да бъдат трансформирани в нещо красиво, стига човек да намери начин да ги изрази. В същото време подчертава, че талантът сам по себе си не е достатъчен - зад всяко постижение стои дисциплина и постоянство.

Любопитен детайл от живота му е, че от години не консумира месо и риба - нещо, което прави участието му в Hell’s Kitchen още по-голямо предизвикателство. Въпреки това той намира начин да се адаптира и да се справи със задачите, без да прави компромис с принципите си.

Евгени споделя и за срещите си със световната сцена - включително моменти, в които е свирил редом до Лейди Гага. Говори за спектакъла си „Валсът на розите“ и за предстоящите му участия по фестивали, където музиката му продължава да достига до нова публика.

В разговора намира място и темата за изразяването - кога има смисъл да говорим и кога е по-важно да замълчим. Според него съвременният свят често бърка правото на глас с необходимостта да бъде използван постоянно.

Днес Евгени гледа напред - с желание да създава, да комбинира изкуствата и да разказва истории не само чрез музика, но и чрез вкус. Победата за него не е край, а ново начало.

Какво мислят родителите на Евгени за участието му и горди ли са с поредната му статуетка? Къде се срещат музиката и кулинарията? И как се създава изкуство, което остава?

