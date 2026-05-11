Галин Иванов е готвач с 11-години опит в италианската кухня из цяла Европа. Той влезе в Hell’s Kitchen със заявката на бог на пицата и пастата. Печелил е много медали и награди, готвил е за звезди и самият той е Тик-Ток сензация. Галин бе сред фаворитите на шеф Ангелов и спечели жадуваната Черна куртка. Но според шеф готвача участникът се отпусна и напусна кулинарното риалити малко преди финала, заемайки четвъртото място. Днес готвачът е гост в студиото на „На кафе“, където разказва за емоциите в шоуто. Той споделя, че дълго време е обмислял да се запише и сега е настъпил момента да влезе в предаването. Останалите готвачи го изпратиха със сълзи в очите, което е положителна оценка за представянето му извън кулинарията. Единствените му конфликти сбяха с Маргарита, към която се е опитал да прояви търпение и разбиране и Събков. Към него забележката му е да не се разсейва със странични дейности и да се фокусира в готвенето.

„Получаването на Черна куртка е един от най-вълнуващите дни за мен и ще го помня дълго. Ще помня и последния си ден в шоуто. Казвах си, че няма да мръдна от стълбите и въобще не исках да си тръгвам. Очаквах да стигна до финала и вярвах, че мога да съм победител в Hell’s Kitchen. Някои хора може да си мислят, че съм с голямо его, но аз съм на мнение, че това е плюс за мен и в повечето случаи това ме извисява. Нямам обяснение за ситуацията, заради която напуснах. Беше доста елементарна и трябваше още в началото да си взема имунитет, когато излязох срещу Нора. Hell’s Kitchen ще ми остане като хубав спомен завинаги. Хората вече ме познават и дадох пример на доста други, които ще искат да се запишат“, споделя Галин.

Отпадналият участник разказва, че е останал близък с много от готвачите и по-специално с Йордан, Денисиньо и Цветомир. С последния се чуват почти всеки ден и обсъждат различни планове и идеи.

Той разказва, че след като напуска футболния терен прави първите си стъпки в готвенето. За това му помага негов приятел, който работи в кухня и покрай неговата работа проявява интерес към кулинарията. За първи път попада в кухнята на италиански ресторант и се сблъсква със суматохата и адреналина на професията. Готов е да се научи на всичко. Остава 4 години на първата си работа и надминава всички, които работят с него.

„От събуждането до лягането мисля за работа. Кухнята и кулинарията са в душата ми и всичко около мен е готвене. Грабна ме италианската кухня. Но имаше момент, в който исках да видя нови хоризонти и затова отидох в Германия. Получих предложение от собственик на италиански ресторанти и в началото му отказах. Размислих и приех офертата. Всичко беше ново и вълнуващо. Не знаех езика, но го научих за месец. Готвех предимно класически рецепти от италианската кухня, но в леко модерен стил. Бяха 4 ресторанта на една малка уличка и една кухня, като в типичен италиански стил. Бяхме 15 готвача, но бяхме стиковани и вършехме страхотна работа. Шефът беше много доволен от мен и аз от него. Благодарен съм на шанса, който той ми даде“, разказва повече за първите стъпки в кулинарията.

След работата му в Германия, Галин се премества в Лондон при съпругата си и въпреки че си намира добра работа, осъзнава, че града не е неговото място. Синът му Матиас се ражда в Англия и самият татко присъства на раждането и дори сам отрязва пъпната връв. Това е силно емоционален момент за младия мъж, който не забравил до края на живота си.

Повече за дейността му в онлайн пространството, за запознанството му със съпругата му и за решението им да имат дете, само след три месеца връзка, гледайте във видеото.

