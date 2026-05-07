За хоби готвач Десислава Трифонова сътвори удивителни неща в Кухнята на Ада. Признава обаче, че повечето неща, които приготвя в предаването, е направила за първи път. Усетът ѝ към аранжирането идва спонтанно. „Винаги ми е било интересно и съм гледала презентации в интернет. Винаги съм се стараела и всичко да изглежда красиво и съм се опитвала да си го презентирам наум преди да подредя ястието в чинията.“

За решението да се впусне в приключението Hell’s Kitchen

„Семейният бизнес ме подтикна да взема това решение. Когато се записах за участие, родителите ми не знаеха за това. Разбраха малко по-късно. Искам да поема семейния бизнес и прецених, че участието ми в предаването ще ми помогне да науча много нови неща”

Родителите на Трифонова са популярна двойка, участвала в Big Brother. Те подкрепят идеята ѝ да участва във формата, защото смятат, че това би било полезно за семейния бизнес.

Тя споделя, че е доволна от всичко, което ѝ се е случило в предаването като изживяване. Научава много неща от формата. Най-трудният момент в Hell’s Kitchen не е свързан с готвенето, а със ситуацията, която възниква за нея в личен план.

„Ситуацията беше такава, че се наложи да се разделим с бащата на децата ми публично. Със сигурност обаче не съм искала нещата да се случат точно така. Не съм искала да поставя и родителите си в подобна неудобна ситуация. Те изживяха тежко случилото се по телевизията и искам да им се извиня. След предаването с Елвин имахме възможност да изясним нещата и сме в нормални взаимоотношения. Все пак имаме общи деца.“

За връзката им със Събков

„Ние сякаш от самото начало се усетихме. Имахме супер много общи теми. Споделяхме си лични неща от живота ни и се случиха нещата. Опитвахме се спазваме дистанция и не искахме да се получават нещата по този начин. И да поизчакаме, но така стана.“

Как я посрещат близките ѝ след излизането от формата, как преминава първата среща между Събков и баща ѝ, повече за последствията от неочакваната им любовна история и как са плановете им за бъдещето, гледайте във видеото.

