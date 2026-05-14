Започнал е анализ на състоянието на 52 значими водни съоръжения
Няма опасност от водната криза от миналото лято да се повтори в нито една от 28-те области в страната. Това увери в Бургас министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова. По разпореждане на премиера, министрите на околната среда и на Регионалното развитие са започнали анализ на състоянието на 52 значими водни съоръжения.
Министрите трябва да предложат превантивни мерки, за да не се повтори сценарият с безводието от миналата година, довело до режим на водата в област Плевен. Част от мерките, които екоминистър Карамфилова ще предложи са създаване на добра комуникация между регионалното, земеделското и енергийното министерство, така че за питейни нужди и земеделски производители отпусканите количества вода да бъдат под ясна норма и с модели на адекватно управление.
Язовирите у нас с най-високия процент на запълване за последните 9 години
„Буквално от днес данните са ми, че за тези 52 язовира запълването в тях средно е около 80%, а добрата новина е,че язовирите, които са за питейни нужди запълването е дори над 88%. На практика и благодарение на адекватни мерки, които се предприемат и включително разбира се пролетното снеготопене, ние имаме една сериозна запълваемост на язовирите, което дава глътка въздух", коментира министър Карамфилова.
