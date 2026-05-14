Зрелостниците и техните семейства трябва да бъдат напълно спокойни за провеждането на предстоящите матури. Това заяви министърът на образованието и науката Георги Вълчев на брифинг във ведомството.

Изпитите ще бъдат на 20 май и 22 май. Зрелостниците трябва да се явят 8:30 в определеното училище, да носят своите служебни бележки. Новото е, че те могат да бъдат на електронен формат. Това заяви зам.-министърът на образованието д-р Таня Панчева. Тя каза, че е провела срещи с директорите на всички дирекции в министерството и увери, че МОН е абсолютно готово за провеждането на матурите.

От МОН дадоха указание, че зрелостниците трябва да бъдат поне 30 минути преди началото на изпита, за да заемат местата си.

Тя представи още една промяна, засягаща идентификационната бланка, която до този момент е била откъсвана от изпитната работа и поставяна в бяло листче. След проверката на изпитната работа бланката се е свързвала с QR код с работата на ученика. Сега обаче този процес е опростен. Бланката няма да бъде откъсвана, а ще е част от самата изпитна работа. По време на брифинга беше направена демонстрация как ще се случва това.

Заявилите за участие в първата матура по Български език и литература са 53 652 ученика, за втория - 24 381.

Изпитът по БЕЛ се провежда в три части: първата и втората - по 60 минути, третата - 120 минути. Въпросите с избираем отговор се оценяват автоматично, оценителите имат отношение само към въпросите с отворен отговор.

До матура ще бъдат допуснати и ученици, които вече са положили държавен зрелостен изпит, но не са доволни от оценката и искат да се явят пак. Този изпит няма да промени оценката от държавния зрелостен изпит, а ще бъде вписана в отделен документ. Тази оценка ще има тежеста на матурата за кандидатстване във висше учебно заведение.

Броят на държавните зрелостни изпити е 88. Оценилетие са преподаватели от висши училища. Оценяването на изпитната работа се случва на случаен принцип от двама специалисти, които са обучени за тази цел. Те работят независимо един от друг.

За всички училище е обявен тридневен срок - работни дни, в който учениците могат да се запознаят с изпитната си работа в училищата, в които завършват 12 клас. Ако се открие техническа грешка, зрелостникът има възможност да подаде молба и да бъде проверено сумирането. Ако има наистина такава - резултатът се поправя.

