Учебният материал да се намали с 35% сега, а не през 2029 г., предлагат синдикатите. Според тях, ако системата заложи на компетентностен подход, проектно-базирано обучение и повече практика, ще постигнем по-добро качество на образованието и по-високи резултати на PISA и НВО. В студиото на "Социална мрежа" по NOVA NEWS темата коментира Юлиян Петров, председател на синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа".

„В момента има много компресиран материал, който затруднява и демотивира учениците. Крайният резултат не е никак добър. Виждаме държави, в които домашните са забранени, но имат много високи образователни нива", заяви Петров.

По думите му в изготвянето на програмите трябва да участват различни типове учители, с които да се прецени коя част от материала да отпадне. "Учителите са подготвени за промените. Те преминават през обучения и квалификации постоянно”, добави още той.

