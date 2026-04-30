3.28 - това е оценката, която получи държавата за грижата ѝ към най-малките. От Националната мрежа за децата се обърнаха към новите 240 с призив - политиките за децата най-накрая да станат приоритет.

В кои области най-вече се провалят институциите? Средната оценка е малко над среден 3 и тази година. Като в общо 8 сфери от живота на децата оценката е с няколко стотни по-ниска или по-висока. Най-слаба оценка към институциите е отредена за благосъстоянието на децата, следвана от образованието, здравните грижи, също - закрилата от насилие.

Това изследване на Националната мрежа за децата се прави вече от 15 години - като числата показват - системно несправяне с проблемите на децата от страна на институциите.

„За жалост от 15 години тази оценка не се променя. С тазгодишната оценка казваме, че има нужда от нов подход и нова политика за децата. Най-слабата сфера - това е детското благосъстояние - 2.96. За жалост държавата не се справя добре с детската бедност”, заяви Мария Брестничка от Национална мрежа за децата.

„Бих акцентирала на социалната система. Някак е парадоксално, че още нямаме Национална стратегия за детето”, смята Белла Дамянова от Националната мрежа.

„По волята на българските граждани се очертава да има политическа стабилност. Въпрос е как да има стабилност в политиките за детето”, коментира Георги Еленков от Националната мрежа.