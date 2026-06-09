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Председателят на синдикат „Образование” предупреди за ефективна стачка, която може да отложи старта на учебната година
Учителите - в стачна готовност заради бюджета за образование. Вчера от синдиката към КТ „Подкрепа” излязоха с позиция, че напрежението в системата е осезаемо и при липса на диалог от страна на Министерството на финансите съществува реална опасност то да ескалира и дори да отложи старта на учебната година. В ефира на NOVA NEWS темата коментира председателят на синдикат „Образование” Юлиян Петров. Той се опасява, че тази година средствата за образование ще бъдат по-малко в сравнение с миналата.
„Имахме желание за среща с финансовия министър, но все още нямаме такава покана. Нека да видим тази година от българския бюджет колко пари ще има за образование и всъщност дали те ще се приближат към тези 5%, които са препоръчителни и средни в Европа. Ако тези средства бъдат осигурени, ще има за издръжка, за иновации, за физическа среда и за заплащане. В крайна сметка обаче се съмнявам, че необходимите средства ще бъдат осигурени”, коментира Петров.
Учителите - в стачна готовност заради бюджета за образование
По думите му над 92% от работещите учители и служители в системата на образованието смятат, че техният труд не е оценен. „Всички са готови да протестират. На ефективна стачка биха излезли 71% от служителите. Немалко от колегите поддържат опцията и за незапочване на учебната година”, заяви той.
Председателят на синдикат „Образование” изрази надежда, че все пак ще бъде проведен диалог с управляващите.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Ивета Костадинова
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