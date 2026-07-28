Бюджетите на Държавното обществено осигуряване (ДОО) и на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2026 г. са обнародвани в днешния брой на „Държавен вестник".

Общият размер на приходите и получените трансфери по бюджета на ДОО за 2026 г. е над 15 млрд. евро, в т. ч. получени трансфери от централния бюджет в размер на повече от 6 млрд. евро за покриване на недостига. През 2026 г. за изплащане на всички видове пенсии и добавките към тях са предвидени 13,503 млрд. евро, което е със 1,179 млрд. евро повече спрямо 2025 г.

На първо четене: Депутатите приеха бюджета на ДОО за 2026 г.

През 2026 г. жените, работещи при условията на трета категория труд, се пенсионират, ако са навършили 62 години и 6 месеца и имат 36 години и 10 месеца осигурителен стаж. За мъжете изискванията са 64 години и 9 месеца навършена възраст и 39 години и 10 месеца осигурителен стаж.

Заложените приходи и трансфери в бюджета на НЗОК за тази година са над 5 млрд. евро, колкото са и предвидените разходи. Здравноосигурителните приходи да са в размер на 5,138 млрд. евро, от които 3,187 млрд. евро са приходи от здравноосигурителни вноски, а 1,95 млрд. евро са трансфери за здравно осигуряване, гласуваха депутатите.

Разходите по законопроекта са с 412,3 млн. евро повече спрямо Закона за бюджета на НЗОК за 2025 г., което представлява ръст от 8,5%.

Бюджетите на ДОО, НЗОК и голямата план-сметка за 2026 г. - на обсъждане в ресорната комисия в НС

На 22 юли депутатите приеха на второ четене и двата бюджета – на ДОО и НЗОК.

Няколко дни по-късно, на 24 юли, парламентът прие окончателно и държавния бюджет за 2026 г. С него се залага дефицит от 5,7% от Брутния вътрешен продукт (БВП), замразява се минималната работна заплата на 620,20 евро, дава се възможност за нов дълг до 10,1 млрд.евро.

Същият ден президентът Илияна Йотова обяви, че е разписала т.нар. малки бюджети. - на общественото осигуряване и здравноосигурителната каса.

Редактор: Станимира Шикова