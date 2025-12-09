Снимка: iStock
Очакванията да бъдат приети до края на годината
Бюджетите на Държавното обществено осигуряване, Здравната каса и Държавният бюджет влизат в ресорната комисия в парламента. След като параметрите бяха обсъдени между правителство, синдикати и бизнес, днес те трябва да минат и на първо четене в Бюджетната комисия.
Заявката на управляващите е до края на седмицата текстовете да влязат за обсъждане и в пленарната зала. Очакванията са първият бюджет в евро да бъде факт до края на тази година.
Припомняме, че минималната работна заплата става 620 евро, а максималният осигурителен доход се вдига на 2300 евро. Данъците и осигуровките остават същите поне за следващата година, отменя се и въвеждането на системата СУПТО. Предвидените приходи са 50 млрд. евро, а разходите – 55 млрд. евро.Редактор: Ралица Атанасова
