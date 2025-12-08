Националният съвет за тристранно сътрудничество официално обсъди новия вариант на Бюджет 2026, както и бюджетите на НЗОК и на ДОО. Социалните партньори този път застанаха заедно пред медиите. Веднага след Тристранката, Министерският съвет се събра, за да одобри трите план-сметки и така да даде зелена светлина за внасянето им в парламента. Те вече са в деловодството на Народното събрание и утре ще бъдат разгледани от ресорната комисия.

Още преди да започне заседанието на Тристранния съвет премиерът Росен Желязков посочи, че е изключително важно този бюджет да получи подкрепата на социалните партньори, защото в противен случай ще се наложи кабинетът да предложи удължаване на настоящата фискална рамка. Това допълнително щяло да усложни ситуацията.

МС одобри прекроения бюджет за 2026 г.

„Това трябва да бъде проект на бюджет, зад който застава Тристранният съвет. Не го казвам, за да изглежда, че правителството търси политически „смокинов лист” за своето бъдеще и оцеляване”, заяви министър-председателят.

Управляващите зачеркнаха увеличението на пенсионната вноска, на данъка върху дивидента и въвеждането на системата СУПТО. След Нова година започва работа по отвързването на редица заплати в обществения сектор от средната брутна за страната. Ще се съкращават и незаети щатни бройки в администрацията.

„Споразумяхме се с нашите социални партньори по отношение на трайно незаетите щатни бройки в държавната администрация, които са близо 5500. Това, което е ясно записано в проекта на закон, предвижда в периода 2026 - 2028 година пропорционално тези трайно незаети щатни бройки да бъдат елиминирани и съкратени”, заяви финансовият министър Теменужка Петкова.

Работодателите останах доволни, че исканията им бяха изпълнени, но остават с резерви, докато не видят премахване на автоматизма при заплатите, който водел до деформации в публичната система. „Всички видяхме „слона в стъкларския магазин”, а той е системните проблеми и деформации, които имаме в сектори, в цели структури на държавното управление”, заяви председателят на УС на БСК Добри Митрев.



Синдикатите пък настояват да се намерят още пари за БДЖ и "Български пощи". Искат и да се планира вдигане на редица обезщетения в социалната сфера. „Заплащането на труда в публичния сектор трябва да мине през синдикатите, за да не се получава изкривяване и ниските заплати да си останат ниски. Да, увеличи се майчинството за втората година, но всичко останало не мръдна и се замрази”, заяви Атанас Кацарчев, който е главен икономист на КТ „Подкрепа“.

В крайна сметка социалните партньори се съгласиха, че този вариант на бюджета превъзхожда предишния. План-сметките ще влязат за разглеждане в ресорната комисия утре.