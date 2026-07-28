Парламентарната комисия по правни въпроси прие на първо четене законопроекта на Министерския съвет за промени в Закона за държавния служител, с които се въвежда задължителен тест за почтеност при назначаване на длъжности с висок корупционен риск.

Депутатите разгледаха два законопроекта - внесения от правителството и този на Божидар Божанов от „Демократична България“, като подкрепиха само предложенията на Министерския съвет.

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Според приетите текстове кандидатите за рискови длъжности ще трябва успешно да преминат тест за почтеност. Резултатът ще бъде валиден три години, през които лицето ще може да кандидатства за други подобни позиции без повторно явяване. При неуспешен тест кандидатът няма да има право да участва в процедури за такива длъжности в срок от една година.

Предвижда се Министерският съвет с наредба да определи предмета на изследването, психометричните стандарти, методите за оценяване, както и условията и реда за провеждане на тестовете.

В мотивите към законопроекта се посочва, че действащото законодателство не предвижда механизъм за проверка на почтеността на държавните служители, заемащи позиции с висок корупционен риск. Според вносителите въвеждането на такъв инструмент ще допринесе за ограничаване на злоупотребите с власт, по-ефективна превенция на корупцията и по-добра защита на публичния ресурс.

Промените засягат редица ръководни и експертни длъжности в администрацията, сред които главните и административните секретари в органите на изпълнителната власт, постоянните секретари на Министерството на външните работи и Министерството на отбраната, секретарите на общините, както и служители, ангажирани с обществени поръчки, концесии, управление на държавни и общински имоти и контрол върху разходването на средства от държавния бюджет и европейските фондове.

От „Демократична България“ заявиха, че ще внесат допълнителни предложения между първо и второ четене.

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Правната комисия не подкрепи законопроекта на Божидар Божанов, който предвиждаше назначенията на държавна служба за хора с трайни увреждания да се извършват чрез специализиран централизиран конкурс, предназначен единствено за кандидати от тази група.

Редактор: Цветина Петкова