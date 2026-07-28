Ново предупреждение от Иран към България предизвика политически реакции и притеснения сред хората, след като Техеран определи разполагането на американски военни самолети в авиобаза “Безмер” като "опасно решение". В ефира на „Твоят ден" журналистът Огнян Дъскарев и бившият заместник-министър на външните работи Милен Керемедчиев коментираха има ли реална опасност за страната ни и какви са възможните последствия. Според експертите непосредствен риск от ракетна атака срещу България няма, но кибератаките и хибридните заплахи остават възможен сценарий.

"Няма опасност, но напълно разбирам притесненията на хората", заяви Огнян Дъскарев. По думите му Иран разполага с ограничен ресурс от балистични ракети: „Иран няма ракети, за да стреля по Безмер. Дори да изстрелят ракета, има четири линии на защита - американският и средиземноморският флот, Турция, Гърция и нашата противовъздушна отбрана. Вероятността клони към нула", подчерта той.

След новото предупреждение от Иран - колко реална е опасността за България

Според Милен Керемедчиев новата дипломатическа нота на Иран не се различава съществено от първата. „Няма разлика между първата и втората нота. Това е нормална дипломатическа практика. Подобни предупреждения са изпратени и до други държави, включително Великобритания, където ситуацията е по-критична", каза той. По думите му обаче София е трябвало да реагира по-категорично: „Трябва да бъде извикан иранският посланик, след което ясно да се заяви, че България като член на НАТО и Европейския съюз ще защитава своята територия заедно със своите съюзници", заяви Керемедчиев.

Двамата анализатори коментираха и развитието на конфликтите в Близкия изток и войната в Украйна. Според тях икономическият натиск върху Иран чрез ограниченията върху петролната търговия остава основният инструмент на САЩ, докато в Украйна най-неотложната необходимост е засилването на противовъздушната отбрана. Дъскарев изрази скептицизъм относно очакваната среща между Володимир Зеленски и Доналд Тръмп във Вашингтон, докато Керемедчиев подчерта, че за Киев е жизненоважно да получи повече системи за противовъздушна защита.

“Военна опасност за България няма, а засилените мерки за охрана на въздушното пространство са част от усилията за гарантиране на сигурността на страната", смята бившият заместник-министър на вътрешните работи и експерт по сигурността Иван Анчев. По думите му обществото не бива да се поддава на внушения за непосредствен риск след последното предупреждение на Иран към България. Експертът е категоричен, че няма военна опасност за летище Безмер няма, защото “сме част от външнополитическия алианс, който ни пази“.

Засилват охраната на въздушното ни пространство и на летище Безмер

По думите му засилването на въздушната охрана не е изненадваща мярка. „Най-слабата брънка от цялостната верига на източния фланг на НАТО е именно противовъздушната отбрана и охраната на българското небе“, каза Анчев. Той припомни, че в последните години част от въздушното пространство на страната е било охранявано и от съюзнически сили, а разполагането на гръцка батарея „Пейтриът“ е показателно за необходимостта от допълнително укрепване на отбранителните способности. Анчев разкритикува и появилата се информация, че България може да придобие употребявани МиГ-29, определяйки подобен ход като „абсолютно скандално решение“, ако бъде потвърден.

Експертът коментира и годишния доклад на ДАНС, като подчерта, че той не описва необичайни рискове, а „заплахите на днешния ден“. Според него е важно, че службата ясно посочва държавите, които работят срещу интересите на България.

Целия разговор вижте във видеото.

Редактор: Ралица Атанасова