Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще приеме във вторник израелския премиер Бенямин Нетаняху и украинския президент Володимир Зеленски. Срещата идва в момент, когато войните в Иран и Украйна са в критична фаза, а отношенията му с двамата лидери са коренно различни. Двамата са във Вашингтон, за да присъстват на погребението на покойния сенатор Линдзи Греъм – републиканец, който беше един от най-близките съюзници на Тръмп и често се опитваше да го убеди да окаже по-голяма подкрепа за войната в Украйна.

Отношенията със Зеленски се затоплиха, след като Украйна успя да спре руското настъпление, докато Нетаняху пристига на фона на нарастващото недоволство в Белия дом от липсата на напредък към по-широко споразумение по конфликта с Иран. Засилват се и критиките от страна на някои от поддръжниците на Тръмп, които се противопоставят на по-задълбоченото участие на САЩ в Близкия изток. Войната в Украйна и разширяващият се конфликт в Близкия изток са на критични кръстопътища. След провала на примирието във войната с Иран Тръмп заяви, че е спрял въздушните удари на САЩ, за да даде още един шанс на дипломацията. Междувременно Зеленски е окуражен от последните успехи на Украйна. За нито един от двата конфликта обаче не се очертава край.

Нетаняху лети за САЩ в събота, иска среща с Доналд Тръмп

Въпреки традиционно близките връзки между САЩ и Израел, Нетаняху е имал променливи отношения с Тръмп, който на моменти се налагаше да възпира израелския лидер да атакува цели в Ливан, с които да отслаби подкрепяната от Иран групировка „Хизбула“. Остър телефонен разговор през юни, по време на който президентът нарече премиера „проклет луд“ – първо изтекъл в медиите, а по-късно публично потвърден от самия Тръмп – разкри напрежението между двамата лидери. Източници, запознати с отношенията между двете страни, заявиха, че Нетаняху се стреми да получи подкрепата на Тръмп за кампанията си за преизбиране преди изборите на 27 октомври.

Представител на Белия дом заяви, че Доналд Тръмп ще обсъди конфликта в Иран, както и напрежението между Израел и Ливан. Тема на разговорите ще бъдат и така наречените "Авраамови споразумения" – поредицата от договори с посредничеството на Тръмп с цел нормализиране на дипломатическите отношения между Израел и Обединените арабски емирства, Бахрейн, Мароко и Судан.

Зеленски ще се срещне с Тръмп следващата седмица

Володимир Зеленски и Доналд Тръмп неведнъж влизаха в конфликт през първите месеци от втория мандат на американския презиеднт, но отношенията между двамата се подобриха през последните месеци, на фона на по-големите украински успехи във войната, включително чрез засилени атаки срещу руската нефтена промишленост. Очаква се Зеленски да има кратка частна среща с Тръмп в Белия дом, вероятно в отсъствието на журналисти. Украински източник посочи, че противоракетните системи „Пейтриът“ са основен приоритет. "Всеки ден сме обект на удари, затова се нуждаем от одобрението на Тръмп и екипа му, за да можем да закупим ракети за системите „Пейтриът“. Спасяването на човешки животи е основен приоритет", заяви източникът, цитиран от "Ройтерс".

Очаква се Зеленски да настоява пред Тръмп за спешно необходимите средства за противовъздушна отбрана и за сключването на сделка със САЩ за безпилотни летателни апарати. Двамата лидери вероятно ще обсъдят и обещанието на Тръмп, дадено на срещата на върха на НАТО, да предостави на Украйна лиценз за производство на ракети „Пейтриът“.

