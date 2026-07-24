Украинският президент Володимир Зеленски вероятно следващата седмица ще пристигне в САЩ за среща с американския президент Доналд Тръмп.

Това съобщи "Ройтерс", позовавайки се на пост в социалната мрежа X на 33-годишната крайноконсервативна инфлуенсърка Лора Лумър. Тя е известна с това, че доскоро се противопоставяше на американската военна и финансова помощ за Украйна. Лумър обаче промени позицията си, след като посети Украйна и по-думите ѝ преживяла въздушна тревога в Киев, което променило мнението ѝ за войната.

Зеленски: Договорихме среща с Тръмп в близкото бъдеще

Инфлуенсърката посочва в социалната мрежа, че в интервю за нея Зеленски е споделил за предстоящата си среща с Тръмп. Двамата са разговаряли в украинската столица.

За евентуалното посещение на украинският президент в САЩ съобщи и украинската новинарска агенция "Укринформ".

Редактор: Станимира Шикова