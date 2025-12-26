Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви в публикация в профила си в социалната платформа X, че е договорена среща Украйна - САЩ на най-високо равнище - между него и американския президент Доналд Тръмп, в близкото бъдеще.

"Рустем Умеров ме информира за последните си контакти с американската страна. Не губим нито ден. Споразумяхме се за среща на най-високото равнище - с президента Тръмп, в най-близкото бъдеще. Много неща може да бъдат решени преди Нова година. Слава на Украйна!", написа Зеленски.

Секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Умеров е един от главните преговарящи на Киев с Вашингтон.

Зеленски: Преговорите за край на войната са близо до реален резултат

Зеленски даде и положителна оценка на разговора, който е провел с американските пратеници за това как да се сложи край на войната между Русия и Украйна. Украинският президент заяви, че разговорът в четвъртък със Стив Уиткоф и Джаред Къшнър е продължил близо час. Той е довел до „нови идеи по отношение на формати и срещи за това как да се доближим до истински мир“.

Зеленски говори ден, след като предостави подробности за актуализирания мирен план от 20 точки, договорен от американските и украинските пратеници във Флорида. Кремъл заяви, че анализира предложенията, донесени от САЩ от руския пратеник.

Украинска делегация - на преговори в САЩ на 19 и 20 декември

„Някои документи вече са подготвени, виждам, че са почти завършени. Други са напълно готови. Разбира се, все още има работа по чувствителни въпроси, но заедно с американския екип разбираме как да гарантираме това. Благодаря, Америка! Благодаря на всички, които продължават да оказват натиск върху Русия, за да разберат на 100%, че удължаването на войната ще има тежки последици за тях“, заяви Зеленски.

Редактор: Станимира Шикова