Великобритания въвежда нови препоръки за времето, което децата прекарват пред екраните - без устройства за деца под 2 години и до час на ден за по-големите. Родители признават, че често разчитат на тях в ежедневието. Учени обаче предупреждават за сериозни ефекти върху съня, поведението и развитието на подрастващите.

Според новите препоръки на британските здравни власти деца под 2-годишна възраст изобщо не бива да използват телефони, таблети и други екрани. За децата между 2 и 5 години времето пред устройства трябва да бъде ограничено до не повече от един час дневно. Причината е, че прекомерното използване на технологии в ранна възраст може да наруши съня, да намали физическата активност и да повлияе негативно върху развитието.

Много родители приветстват по-ясните насоки. Алексис Монтастие смята, че това е важна и полезна стъпка, защото досега е имало противоречиви мнения дали екраните са полезни или вредни за малките деца.

„Добре е, че вече има ясни правила - кои са възрастите и какви са ограниченията. Преди информацията беше объркваща и беше трудно да знаем кое е правилно“, казва тя.

Данните показват, че близо 1/4 от родителите във Великобритания изпитват трудности да ограничат времето, което децата прекарват пред екран. Почти всички двегодишни вече използват устройства всеки ден. За много семейства те често се превръщат в удобен помощник в ежедневието.

„Понякога им даваме таблет или телефон, докато готвим, чистим или подготвяме нещо за следващия ден. Опитваме се да го избягваме, но иначе всичко отнема много повече време“, признава Монтастие.

Новите препоръки включват още екраните да не се използват по време на хранене и поне час преди лягане. Специалистите съветват родителите да избират съдържание, подходящо за възрастта на детето, и по възможност да го гледат заедно с него. По този начин могат да подпомогнат развитието на речта и социалните умения.

„Винаги съм знаела, че екраните могат да влияят на зрението, на развитието на мозъка, както и на съня, настроението и психичното здраве“, допълва тя.

Учени също предупреждават за рисковете, особено при най-малките. Според изследователя Сам Уас бързото и непредсказуемо съдържание може да постави детския мозък в състояние на постоянна тревога.

„Имаме доказателства, че екраните активират така наречения режим „бий се или бягай“, особено когато съдържанието е много динамично. Ако телевизията или таблетът се използват, за да се успокои дете, което плаче или е в истерия, това може да влоши проблема в дългосрочен план“, обяснява той.

