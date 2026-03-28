Изкуственият интелект промени изцяло света, а комуникациите в мрежата станаха задължителен дял от ежедневие и на всеки един от нас. Днес всичко е на една ръка настроение и това променя всички ни, но не винаги към по-добро. Редица нови изследвания в САЩ алармират, че прекалената употреба на мобилни телефони и социалните мрежи не просто разсейват децата — те буквално променят мозъка им и убиват мотивацията им да се трудят и да мислят. Доведе ли интернет бум на мързел сред децата - отговорите търси нашият кореспондент в САЩ Галина Петрова.

Само в рамките на тази седмица две отделни съдебни дела - в Калифорния и Ню Мексико - приключиха с исторически решения срещу гигантите в социалните мрежи. Според съдебно жури Meta и YouTube са отговорни за пристрастяването към платформите им, което директно води до депресия и тревожност сред някои деца. А тези решения не идват изолирано. Натрупват се все повече научни доказателства, че същите тези мрежи вече пораждат нещо друго - епидемия от мързел сред подрастващите. Причината - безкрайното скролване осигурява допаминова примка, която носи моментно удовлетворение без никакви усилия.

Ако преди 30 години децата са си създавали сами игри като “Стражари и апаши”, а преди 20 са скачали на ластик и са имали други занимания пред блока, то днес децата ни са други. И вместо разходки и разговори на живо с приятели те прекарват свободното си време у дома, на дивана, с телефон в ръка.



Ирина е майка на две момчета и казва, че е все по-трудно да отдели синове си от екраните. “Те играят на телефона през повечето време, скролват, гледат YouTube видеа. Понякога това е добре, понякога не. А ако не ги контролирам, могат да правят каквото си искат”, допълва тя.

По данни от най-мащабното изследване в САЩ, което проследява над 11 000 деца, новите технологии и безкрайното скролване водят до преждевременно изтъняване на мозъчната кора - процес свързан с ниски когнитивни резултати. Децата, гледащи екрани повече от два часа на ден, получават по-ниски оценки на тестовете за мислене и владеене на език.

Евтиният и лесен допамин ги прави и демотивирани и не развива ума им. Според друго проучване в САЩ взирането в екраните бавно, но сигурно лишава тийнейджърите от амбицията да постигат целите си и да полагат по сериозни усилия, защото мрежата ги удовлетворява с лайкове и коментари.

Доменик Романо, който е адвокат, казва: "Безкрайното скролване, алгоритмите, които ти препоръчват съдържание, автоматичното пускане на видеа - точно с това адвокатите убедиха журито, че тези функции карат младите да се увличат и да прекарват повече време в платформите".

В знаково решение, съдът в Лос Анджелис постанови, че Meta и YouTube за отговорни, че са създали пристрастяващи продукти, довели до сериозни психични проблеми като депресия, тревожност, телесна дисморфия и мисли за самоубийство при 20-годишна жена, която е започнала да ползва Instagram на 9 години. Решение, което се описва като прецедент, може да се окаже само началото на много по-голяма битка срещу социалните мрежи.

Редица европейски държави вече наложиха ограничения за използване на телефон по време на учебни занятия. Австралия се превърна в първата държава забранила социалните мрежи на децата под 16 години. Тенденцията набира сила и в САЩ . Но най-важната стъпка се прави у дома, където, колкото и банално да звучи, трябва да има контрол. А според Ирина половин час на ден е повече от достатъчно.

Кореспондент: Галина Петрова

Редактор: Цветина Петрова