Съд в Лос Анджелис призна Meta и YouTube за отговорни за небрежност по дело, заведено от млада жена, която твърди, че техните изключително популярни платформи са били пристрастяващи и опасни за здравето ѝ докато е растяла. Двете компании трябва да платят на ищцата 3 милиона долара за нанесените ѝ вреди.

Това е знаково решение, което може да промени начина, по който технологичната индустрия поема юридическа отговорност за психичното здраве на младите потребители, предаде АФП.

Процесът беше иницииран от 20-годишна жена, която твърди, че е развила зависимост още като дете заради начина, по който са проектирани платформите, включително YouTube и Instagram.

Решението може да повлияе на хиляди подобни искове срещу технологични компании. От Meta заявиха, че не са съгласни с присъдата и ще обмислят следващи правни действия. Платформите

Snap и TikTok също бяха ответници в процеса, но и двете постигнаха споразумение с ищеца преди началото на делото.

Редактор: Станимира Шикова