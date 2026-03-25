Снимка: iStock/ Видео:"Ройтерс"
-
-
-
-
-
-
Компаниите трябва да платят 3 млн. долара за нанесени вреди
Съд в Лос Анджелис призна Meta и YouTube за отговорни за небрежност по дело, заведено от млада жена, която твърди, че техните изключително популярни платформи са били пристрастяващи и опасни за здравето ѝ докато е растяла. Двете компании трябва да платят на ищцата 3 милиона долара за нанесените ѝ вреди.
Това е знаково решение, което може да промени начина, по който технологичната индустрия поема юридическа отговорност за психичното здраве на младите потребители, предаде АФП.
Процесът беше иницииран от 20-годишна жена, която твърди, че е развила зависимост още като дете заради начина, по който са проектирани платформите, включително YouTube и Instagram.
Решението може да повлияе на хиляди подобни искове срещу технологични компании. От Meta заявиха, че не са съгласни с присъдата и ще обмислят следващи правни действия. Платформите
Snap и TikTok също бяха ответници в процеса, но и двете постигнаха споразумение с ищеца преди началото на делото.
Последвайте ни