За първи път мащабна група от родители и тийнейджъри в Съединените щати изправя най-големите социални мрежи в света пред открит съд. Те обвиняват технологичните гиганти, че умишлено са проектирали платформите си така, че да създават зависимост у децата и младежите. Делата, определяни като безпрецедентни, могат да доведат до разпити на няколко изпълнителни директори, сред които и основателят на Meta Марк Зукърбърг.

Очакваната от години серия от съдебни процеси започва във вторник в съда на Лос Анджелис. Стотици американски семейства твърдят, че платформите на Meta, Snap, TikTok и YouTube нанасят сериозни вреди на децата. Според ищците, след като младите потребители развият зависимост към социалните мрежи, те стават по-уязвими към депресия, хранителни разстройства, самонараняване и други психични проблеми. В съдебните производства са включени около 1600 ищци – над 350 семейства и 250 училищни района.

След Франция: Трябва ли и България да забрани социалните мрежи за децата

Първият процес се очаква да продължи между шест и осем седмици. Той е свързан с 19-годишна млада жена, идентифицирана в съдебните документи с инициалите KGM. Тя твърди, че още в ранна възраст е развила психични проблеми вследствие на пристрастяване към приложения за социални мрежи.

Ищците настояват за финансови обезщетения, както и за съдебни разпореждания, които да доведат до промени в дизайна на платформите и въвеждане на общи стандарти за безопасност в индустрията. При успех делата могат да доведат до съществени промени в начина, по който се създават социалните мрежи, и да отворят пътя за нови искове срещу големите технологични компании.

Сред ключовите свидетели се очаква да бъдат висши ръководители на социалните платформи, включително главният изпълнителен директор на Snap Еван Шпигел, директорът на YouTube Нийл Мохан, ръководителят на Instagram Адам Мосери, както и Марк Зукърбърг. Показания ще дадат и експерти по вредите от онлайн съдържание. От Meta и Snap не са отговорили на запитванията за коментар. TikTok е отказала да коментира случая.

Говорител на YouTube Хосе Кастанеда определи обвиненията като „просто неверни“. По думите му осигуряването на „по-безопасно и по-здравословно преживяване за младите хора винаги е било в основата на работата ни“, като добави, че компанията е разработила услуги и политики за съдържание, съобразено с възрастта, както и инструменти за родителски контрол.

► Експерти: Социалните мрежи променят начина ни на живот и влияят на психичното и физическото здраве

Социалните мрежи са неразделна част от съвременния начин на живот и ще продължат да играят ключова роля в начина, по който хората общуват. Това заявиха преподавателят по „Медии и комуникации“ в Нов български университет Жюстин Томс и психологът Велислава Донкина в ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS.

По думите на Донкина, човекът по природа е социално същество и има биологична нужда от връзка с другите. „Ние сме създадени да комуникираме. Когато тази нужда не е удовлетворена по здравословен начин, организмът ни влиза в състояние на постоянен стрес“, обясни тя.

Психологът подчерта, че хроничният стрес нарушава биохимичния баланс в тялото и може да доведе до дългосрочни последици за здравето, включително увреждане на сърдечно-съдовата система и репродуктивните функции. В този процес ключова роля има блуждаещият нерв, който отговаря за релаксацията на организма. Той се активира при дейности като пеене или физически контакт, например прегръдки.

Жюстин Томс обърна специално внимание на влиянието на социалните мрежи върху децата, които според нея са значително по-уязвими. „В днешния забързан свят родителите често нямат възможност да отделят достатъчно внимание, а това оставя децата в капана на социалните мрежи“, коментира тя.

Според Томс липсата на реална комуникация кара децата да търсят все повече дигитални стимули и допамин чрез онлайн платформите, което увеличава риска от зависимост и емоционални проблеми.

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева