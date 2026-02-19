-
Делото е част от вълна от обвинения срещу социалните мрежи
Марк Зукърбърг защити действията на Facebook и Instagram, които са ответници по дело за причинени вреди на деца. За първи път собственикът на Meta даде показания пред съдебно жури. Това стана в Лос Анджелис, където жена съди компанията, че докато е била дете, Meta умишлено я е водила към вредно пристрастяване.
Родители съдят големи социални платформи за вреди върху психиката на деца
Зукърбърг настоя, че Facebook и Instagram имат ограничение за използване на социалните мрежи от лица на възраст под 13 години. От документи, представени в съда обаче, стана ясно, че всъщност децата са важна част от потребителите. Беше показана и кореспонденция, в която Зукърбърг поставя цел на служителите да осигурят по-дълго използване на приложенията.
Съдебното дело е част от вълна от обвинения срещу социалните мрежи, че прилагат тактики за пристрастяване.Редактор: Станимира Шикова
