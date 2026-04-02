Нотата на Иран до България е нормална дипломатическа практика в период на криза. Тя не е заплаха, а предупреждение. С Техеран имаме диалог и ненакърними отношения. Неведнъж сме ги уверявали в реалните факти - не участваме във войната, над въздушното ни пространство не летят бойни самолети и няма зареждане на гориво на наша територия. Нотата не беше оповестена, защото няма дипломатическа практика за това, а няма и промяна на обстоятелствата. Изваждането ѝ щеше да всее страх в обществото. Но в момента тече предизборна кампания, в която всичко се използва, включително теми, свързани с националната сигурност. Това каза служебният министър на външните работи Надежда Нейнски в ефира на „Здравей, България“.

Коментарът ѝ е във връзка с разпространената от „Има такъв народ“ информация за получена, но неразпространена от правителството дипломатическа нота от Иран. В нея се изразява протест срещу разполагането на американски транспортни самолети на летището в София. Впоследствие формацията се срещна с президента и поиска свикване на КСНС, но това искане беше отхвърлено поради липса на реална опасност за България.

По думите на министъра американските самолети у нас са част от договорка за тренировъчни действия в рамките на НАТО. „Поканихме посланика на Иран на среща в МВнР и се надяваме да се срещне с директора на Дирекция „Близък изток“, на която още веднъж ще разясним ангажиментите, които сме поели чрез въпросната нота. Няма нищо скришно. Няма промяна на обстоятелствата. Иранската дипломатическа нота не показва нови решения, които България е взела, текстът ѝ е стандартен за този вид комуникация. Нашият ангажимент обхваща само българската територия, самолетите, които излизат оттук, могат да се връщат и в САЩ, и в американски бази. В България те не са свързани с бойни действия. За нас е много важно да водим постоянен диалог с тях“, обясни Нейнски.

По думите ѝ технически параметри са наложили използването именно на летище „Васил Левски“. „Смятаме, че не е нужно да се предоговарят условията по договорката ни със САЩ, защото самолетите дават допълнителна сигурност на столичното летище, тъй като са много сериозно охранявани“, допълни Нейнски.

Припомняме, че още вчера заместник-министърът на външните работи Марин Райков отрече иранската нота да съдържа заплаха и подчерта, че отношенията ни с Техеран остават нормални. Той повтори, че американските самолети на летището в София са част от учение на НАТО.

Ормузкият проток

Обединеното кралство покани 35 държави, включително България, но без САЩ, за да обсъдят възможностите за отваряне на Ормузкия проток - важния морски маршрут за петрол и газ, който беше блокиран от Иран.

„Категорично това не е покана за военна операция. Ние нямаме потенциал за отварянето на протока. Ние сме част от НАТО, стремим се да бъдем авторитетен член, защото е въпрос на сигурност. България няма да участва във военна коалиция за разчистването на Ормузкия проток, защото не разполагаме с възможности за това. Аз ще участвам в разговора с британския премиер Киър Стармър, за да се запозная с обстоятелствата и ситуацията“, заяви Нейнски.

10-годишният договор с Украйна

Припомняме, че на 30 март служебният премиер Андрей Гюров и украинският президент Володимир Зеленски подписаха 10-годишно споразумение за сигурност между България и Украйна. Според него България се задължава да подпомага Украйна и да изпълни изискването да се преразгледат учебниците по история в частта за украинското средновековие, както и в училищата да се изучава украински език. Задължаваме се също да дадем на Украйна 17,3 млн. евро, без страната ни да има приет бюджет.

„Това споразумение не е по силата на Виенската конвенция, затова не се иска ратификация от парламента. Това е меморандум, политическа рамка, която е обект на работа от няколко последователни правителства. От него не произтичат никакви правни задължения за България, то дава само възможности за развитие и разкриване на работни места. Винаги всеки отделен акт спрямо Украйна ще минава през парламента. Ако НС има въпроси, може да извика министри, за да разкажем подробности, няма нищо скрито. Опитите за дискредитиране на служебното правителство имат за цел да покажат, че макар статуквото да не е най-доброто, то пази обществото. А нашият кабинет на практика прави опит за промяна, която изисква време, но се усеща“, разясни външният министър.

Според нея паралелите с членството в Съвета за мир не са удачни, тъй като решението за него е взето от кабинет в оставка и предполага финансов принос, докато споразумението с Украйна не налага парични вноски, а дава възможност военната ни индустрия да се развива чрез високи технологии.

