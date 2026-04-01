Представители на „Има такъв народ“ се срещнаха с президента Илияна Йотова.

Обсъдихме няколко точки с президента - нотата на иранското посолство, договорът с Украйна и законността на Гюров. Илияна Йотова отказа да свика КСНС, според нея нямало проблеми. Това каза председателят на парламентарната група на ИТН Тошко Йорданов на излизане от срещата с държавния глава.

„Ние, като граждани, смятаме, че има проблем. За нас въпросната нота е именно такъв. Турция и Иран се замерват с ракети, а и двете страни казват, че нямат проблем помежду си. Има самолети, които извършват полети над Средиземно море и зареждат с гориво американски летателни апарати, които участват във войната. Всеки гражданин да си прецени. За нас това е повод за свикване на Консултативен съвет за национална сигурност“, коментира Йорданов.

Станислав Балабанов отбеляза, че в нотата, изпратена от Иран, се споменава член 51 от Устава на ООН, според който имат право да реагират спрямо защитата на националния си суверенитет - тоест според него за България има заплаха. „Самолетите от летището в София зареждат с гориво бомбардировачи, които обстрелват Иран. Така смятат и от посолството“, каза той.

„Има такъв народ“ отказа да назове източниците на твърденията, че самолети в София са зареждали с гориво американски бойни самолети.

По-рано днес заместник-министърът на външните работи Марин Райков отрече иранската нота да съдържа заплаха и подчерта, че отношенията ни с Техеран остават нормални и дипломатически ненакърнени. Той повтори, че американските самолети на летището в София са част от учение на НАТО. Разясненията са породени от твърдение на „Има такъв народ“ за получена, но неразпространена от правителството дипломатическа нота от страна на Иран. В нея се изразява протест срещу разполагането на американски транспортни самолети на летището в София.

Относно подписания 10-годишен договор с Украйна в областта на отбраната той посочи, че от Президентството не са знаели, че кабинетът заминава за Киев с тази цел. „Йотова нямала капка информация по темата. Тя застъпва тезата, че докато не излезе решението за споразумението, и това не е проблем. ВАС ще каже, че Гюров е бил правилно отстранен, а ние изпадаме в ситуацията да атакуваме всяко решение на служебното правителство“, добави Йорданов.

